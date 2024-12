Polo didattico-sociale. Al via le lezioni gratuite

Sabato pomeriggio, a partire dalle 14.30, prenderanno nuovamente il via, nella sede della Pro Sarzana di via San Francesco 93, le lezioni gratuite per gli studenti delle scuole medie inferiori e superiori. L’esperienza partita agli inizi degli anni Duemila ebbe inizio con la ristrutturazione dell’immobile, voluta dal parroco monsignor Piero Barbieri e l’organizzazione del servizio istituito come polo sperimentale didattico-sociale di aiuto alle famiglie e di supporto nei percorsi scolastici, venne sin da subito affidata al centro di formazione e cultura "Niccolò V", con il coordinamento di Emilio Doni, docente di fisica all’Università di Pisa. Nel 2020, in prima battuta a causa delle restrizioni dettate dalla pandemia di Covid-19 , e poi per via la scomparsa di Emilio Doni il servizio fu sospeso. Dopo una prima temporanea ripresa nella primavera scorsa, ora il servizio di supporto ai percorsi scolastici – sempre in capo al centro Niccolò V, affidato al giovane studente universitario Fabio Parducci e all’ingegnere Giancarlo Mauro – è pronto a ripartire a pieno ritmo.

Le lezioni, in grado di coprire la quasi totalità delle discipline scolastiche delle scuole medie inferiori e superiori, sono tenute, in forma volontaria, da docenti in servizio o in pensione di Sarzana e delle località limitrofe. Gli studenti che ritengano di avere necessità di supporti in vista di compiti, interrogazioni, o anche in linea generale, sono invitati a presentarsi liberamente il sabato pomeriggio nella sede della Pro Sarzana, di proprietà della parrocchia di Santa Maria Assunta, senza bisogno di alcuna prenotazione o adempimenti. Il servizio di doposcuola gratuito sarà attivo tutti i sabato pomeriggio, dalle 14.30 alle 16.50.