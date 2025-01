Piano delle antenne in tempi stretti: "Impossibile approfondire gli atti"

Ha suscitato malumori tra le fila della minoranza la convocazione dell’assemblea pubblica che oggi alle 18 è stata organizzata dall’amministrazione Cecchinelli per portare all’attenzione della cittadinanza il Piano Antenne. Sotto accusa sarebbero soprattutto le tempistiche ristrette. "Alle quattro di questo pomeriggio – spiegano i capigruppo di Castelnuovo Civica e RicominciAmo Castelnuovo Gherardo Ambrosini e Marzio Favini - è stata convocata la commissione ambiente e territorio del consiglio comunale per discutere, in teoria insieme, del Piano antenne. Dalla stampa abbiamo appreso che a sole due ore dalla commissione, è stata convocata una assemblea pubblica per illustrare alla popolazione il piano antenne a quanto pare già finito". Oltre a ritenere troppo risicati i tempi per discutere e approfondire un regolamento così importante e che comporta ricadute sulla popolazione e sulla salute, l’opposizione castelnovese accusa la maggioranza di non favorire la partecipazione. "A cosa serve la commissione se del parere o delle proposte della minoranza non si tiene conto? – incalza Gherardo Ambrosini – Questo è il metodo dell’amministrazione per favorire la partecipazione: commissioni convocate all’ultimo e orari dei consigli comunali assurdi. L’impressione è che si stia facendo il possibile per impedire all’opposizione di svolgere il proprio lavoro con serietà e alla popolazione di partecipare".