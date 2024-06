Paganini prepara la giunta. Tinfena verso la conferma

ARCOLA

Manca poco ormai alla seduta di insediamento del nuovo consiglio comunale ad Arcola che dovrà essere convocato entro il 30 giugno, con tutta probabilità giovedì 27 in orario serale nella sala Pentagona. La sindaca riconfermata Monica Paganini di ’Uniti per Arcola’ è al lavoro per assegnare le deleghe e decidere chi farà parte della giunta comunale. Voci ricorrenti danno per certo il ruolo di vicesindaco a Gianluca Tinfena, ruolo che ha già ricoperto negli ultimi cinque anni e che può a buon diritto rivendicare, forte anche degli oltre 600 voti di preferenza ottenuti alle elezioni dove era candidato nella lista per il consiglio comunale. Per il resto ci sono vari fattori di cui tenere conto, come le ‘quote’ di coalizione, ma anche il numero delle preferenze ottenute da ciascun ’papabile’.

Dopo Tinfena, la più votata è stata Sara Luciani di Italia Viva, seguita da Camilla Monfroni del Pd, entrambi assessore uscenti. C’è anche Rifondazione comunista tra le forze che possono puntare a un assessorato, visto che di consiglieri ne ha guadagnati ben due, e dovrà essere valutato quanto peserà il rientro nella politica di Arcola dell’ex assessore regionale Enrico Vesco e dell’ex amministratore Stefano Tabone: forse dovrà essere trovato un posto in giunta per tutti e due.

Ci sono inoltre le 121 preferenze guadagnate da Massimiliano Nardi ad aprire anche per lui la strada di un secondo assessorato, dopo quello avuto nella prima giunta Paganini ai Lavori Pubblici. Da definire anche chi assumerà il ruolo di presidente del consiglio comunale, figura che potrebbe essere ricoperta da chi non entrerà, per un soffio, in giunta .

Cristina Guala