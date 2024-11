Oddie gigante coccolone. Fedele, protegge chi ama

Protagonista della rubrica di questo lunedì è un gigante buono, che ha nel suo dna l’indole di eccellente guardiano: delle greggi, ma soprattutto degli elementi in assoluto più preziosi, gli affetti del cuore. Oddie infatti è un incrocio cane da pastore dei Pirenei di taglia grande che da tre anni si trova ospite del canile municipale della Spezia, in via Del Monte, per via della legale rinuncia del suo proprietario che, per gravi problemi di salute, non poteva più occuparsi di lui.

A detta dei volontari dell’associazione L’Impronta, che hanno imparato a conoscerlo in questi anni, Oddie è davvero "un cane super" perché, con grande duttilità, ha saputo adattarsi senza problemi al contesto della struttura; dimostrandosi un cane collaborativo e affettuoso. La sua costituzione forte e imponente è "mitigata" dal manto folto e morbido che la ricopre, di colore bianco macchiettato di nero, e che gli conferisce un aspetto di mite cagnolone. Le sue principali qualità oltre alla dolcezza, sono la forza e l’agilità.

Oddie sa andare d’accordo con tutti gli amici umani (non con i felini e con gli altri cani se maschi) dimostrandosi molto bravo nelle uscite in passeggiata con i volontari, salvo poi, alla fine, palesare la sua vera propensione: quella per le coccole – in dosi generose – e per il relax. Oltre al grande bisogno di essere amato, le esigenze di Oddie sono due: avere lo spazio di un giardino a disposizione, mantenere una dieta a base di crocchette "gastrointestinal" (Oddie infatti è stato operato a causa della torsione dello stomaco, cui sono soggetti soprattutto i cani di taglia grande, ma che grazie al tempestivo intervento non si ripresenterà più.)

Insomma, anche se Oddie non ha potuto svolgere fino in fondo quel ruolo che per natura gli compete: essere fedele, a guardia e a protezione di chi amava, siamo certi che ci sia qualcuno pronto e disposto ad affidargli di nuovo questo compito; ad affidargli il suo cuore. Oddie ne avrà cura.

Alma Martina Poggi