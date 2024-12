Navigare sul web senza limiti d’età. Anziani digitali grazie al facilitatore

Impennata di iscrizioni al corso di facilitazione digitale, non ci sono più segreti per i corsisti che possono navigare in rete e accedere a siti per pratiche e informazioni avendo acquisito tutte gli insegnamenti necessari per muoversi in modo autonomo nella burocrazia on line.

Si sono concluse le attività di facilitazione digitale nei sei comuni della Val di Magra: Sarzana, Luni, Arcola, Santo Stefano, Vezzano Ligure, Castelnuovo Magra. Grande è stato l’apprezzamento per l’attività di alfabetizzazione digitale portata avanti da Nicola Orlandi che ha ideato la piattaforma digitale link start (www.linkstart.info) messa a disposizione su tutto il territorio nazionale in forma completamente gratuita con lo scopo di creare un valido mezzo di semplificazione tra cittadini e istituzioni. L’obiettivo è quello di non lasciare nessuno indietro e di raggiungere ogni cittadino alla più piccola frazione.

A chiusura delle attività, sono emersi i risultati: in 41 giorni di servizio distribuiti nelle 12 ore settimanali in sei comuni si sono registrati 422 accessi per un totale di quasi 1500 pratiche eseguite, 275 chiamate, 118 e-mail.

Di fatto, rispetto al primo periodo si è registrato un forte incremento di utenti e richieste che fanno ben intendere l’importanza e la fiducia che i cittadini ripongono in questo servizio. Durante le ultime sessioni, molti sono stati i riconoscimenti che Nicola Orlandi ha ricevuto da parte di cittadini e istituzioni. L’auspicio per il nuovo anno è quello che questo servizio possa rendersi finalmente stabile e continuativo.

Le attività nei comuni della Val di Magra, dovrebbero riprendere regolarmente a partire dal mese di febbraio intanto proseguono in forma di volontariato all’Auser di Santo Stefano di Magra. La decisione, presa in accordo con l’associazione permetterà a chiunque lo desideri di continuare a beneficiare di questo servizio. Per qualsiasi informazione al recapito 377/0483133.

C.G.