Musica e letture per la Notte dei licei

Anche l’istituto superiore Parentucelli Arzelà celebra domani la decima ‘Notte nazionale del liceo classico’, appuntamento di festa aperto al pubblico. Al Parentucelli Arzelà la Notte si articolerà in due momenti. Il primo inizierà alle ore 18 nell’auditorium dove, dopo i saluti del dirigente Generoso Cardinale, gli studenti daranno conto di attività svolte nel corso dell’anno nel laboratorio di scrittura creativa della 2A e nel debate della 3A; ci saranno letture, esibizioni canore e street art. Alle ore 21, stessa sede, gli studenti di tutte le classi proporranno spettacolo e intrattenimento, alternando esibizioni musicali, esperienze di performatività del testo, teatro di prosa e molto altro. La serata si concluderà come in tutta Italia alla mezzanotte, con la lettura in greco e in italiano di un classico della letteratura.