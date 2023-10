Mirella Plicanti e Giulio Tresconi in festa per le nozze di diamante

Nozze di diamante per Giulio Tresconi e Mirella Plicanti, hanno detto di nuovo "sì", dopo 60 anni insieme, circondati dai loro cari. Arrivati giovanissimi dalla Lunigiana, dal piccolo borgo di Colognola vicino ad Equi Terme, hanno scelto di sposarsi nella Pieve di Baccano il 20 ottobre del 1963, andando ad abitare nel borgo di Fresonara. dove è nata la figlia Daniela, poi la casa diventa piccola e si trasferiscono nel borgo di Monti. Alla nascita del secondo figlio, scelgono di fare un investimento importante e. grazie ai sacrifici di una vita, acquistano casa nella Piana di Arcola, dove abitano tuttora. Giulio ha sempre lavorato come muratore e Mirella, conosciuta come Mariuccia, ha sempre cucito sapientemente e si è dedicata alla famiglia e alla crescita dei figli. Appassionati di ballo liscio, non sono mai mancati a tutte le feste di paese e ogni volta che c’era la possibilità di ballare. Amanti dei viaggi e soprattutto delle crociere , hanno girato il mondo finché il covid non li ha fermati. Hanno due figli Marco e Daniela e tre nipoti: Jordan, Elisa ed Emanuele.