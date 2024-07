Matteo Dias il volto nuovo della Tarros. Il centro va a rinforzare il team di Diacci

In attesa che prenda il via ufficialmente la stagione (raduno il 19 agosto in via Parma agli ordini del neo coach Davide Diacci), prende sempre più forma il mercato dello Spezia Basket Tarros, che cerca di strutturarsi in vista del 2° campionato consecutivo di B Interregionale. Dopo gli arrivi di Ramirez, Tedeschi e Leporati (per tutti e tre si tratta di ritorni) che vanno ad implementare la pattuglia degli spezzini capitanata da Fazio, ecco che il club dei Caluri annuncia il primo colpo di mercato di un volto nuovo, un giocatore che giunge da fuori: si tratta di Matteo Dias. Classe 1999, Dias ha sempre ricoperto il ruolo di centro ed è cresciuto nella Pallacanestro Reggiana di serie A, con cui ha svolto la classica trafila nel vivaio; dopo le primissime esperienze a livello senior a Cavriago, è approdato alla Bmr Basket 2000 sempre della città del tricolore nel campionato di B 2017-18, quindi due stagioni a Fiorenzuola in C Gold (vincendo il campionato), poi a Castelnuovo Monti, dove ha avuto Diacci come allenatore che se lo è portato dietro alla Bmr Reggio Emilia e qui ha rivinto il campionato di C Gold due anni fa giocando a fianco del fresco ex Tarros Giedrius Sakalas. Infatti l’ala-forte lituana giocherà la prossima stagione sempre in B Interregionale ma al Sud Italia, a Marigliano (hinterland napoletano). A proposito di freschi ex, coach Andrea Scocchera che ha ben fatto nelle sue due stagioni in riva al Golfo dei Poeti, si è accasato al Cus Pisa dove guiderà la formazione universitaria nella C Unica toscana.

Appare chiaro che Dias è il primo tassello di un quintetto completamente nuovo e arriva su indicazione di coach Diacci che lo ha già allenato e conosce le sue caratteristiche. "E’ così – conferma Maurizio Caluri,direttore sportivo della Tarros –. Dias è un buon difensore e rimbalzista e possiede anche una discreta mano da dentro il pitturato. Un atleta che ha già vinto campionati e ci porta sicuramente esperienza nel suo ruolo. Siamo contenti perché la squadra sta prendendo forma e sono certo che nei prossimi giorni potremo ufficializzare l’arrivo di almeno altri due nuovi giocatori". Dias dunque va a impreziosire la pattuglia dei lunghi composta anche da Fazio, Tedeschi e Almami Barry Silla, il classe 2005 originario del Mali.

Gianni Salis