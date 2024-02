Maggiori risorse. I beneficiari sono sessanta

Più risorse per la carta nuovi nati a Arcola, che prevede la corresponsione di 200 euro per ogni famiglia che abbia avuto, nel corso dell’anno, la gioia di accogliere un figlio e 300 euro per i nuclei familiari con neogenitori che hanno un Isee sotto i 12 mila euro. L’aggiunta di risorse, rispetto agli anni scorsi, quando venivano assegnati al massimo duecento euro per nucleo familiare, si inserisce nel percorso, già avviato, del progetto “Arcola comune amico della famiglia”. I nuovi nati nel corso dell’anno 2023 che beneficeranno del bonus sono 60, 12 in più rispetto all’anno precedente. "Si tratta di un ulteriore passo verso le famiglie del territorio – ha detto il vicesindaco Gianluca Tinfena – in virtù dell’impegno che ci siamo presi, dopo l’ottenimento del riconoscimento a livello nazionale di Arcola come comune amico delle famiglie". In quest’ ottica l’amministrazione comunale, come già annunciato, comincerà a posizionare alcuni fasciatoi negli immobili di sua proprietà e l’offerta di questo servizio alle famiglie con neonati in seguito potrebbe coinvolgere anche gli esercizi commerciali che vorranno aderire, in modo che il progetto si estenda in tutto il territorio, non solo nelle sedi comunali. Negli obiettivi molte agevolazioni per le famiglie, anche una poltrona per l’allattamento che sarà alla Mondoteca, utile per le mamme che attendono i bambini più grandicelli impegnati in laboratori e attività e possono occuparsi dei neonati.

Cristina Guala