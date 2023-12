L’ultimo libro di Castellazzo al circolo Arci

Non una biografia, non un romanzo, non un encomio, non un’apologia. Pagina dopo pagina, "La mia versione migliore. Memorie di una vita" racconta un’intera esistenza, quella di una donna nata a metà del secolo scorso, morta nel 2021, moglie e madre, pittrice, artista. Michela Duce Castellazzo, autrice e docente liceale, sarà la prossima ospite della rassegna letteraria promossa dalla Newcastle Book Company, presso il circolo Arci in piazza Querciola a Castelnuovo Magra. Dialogando con l’esperta di comunicazione Alice Cervia, porterà il pubblico attraverso le pagine della sua ultima opera, pubblicata da Cut-Up, in programma domani alle 17. Alla base dell’opera c’è quindi un legame e un tributo figlio del sentimento più profondo. "Un pegno d’amore e di riconoscenza verso chi ci ha donato la vita e, andandosene, ci rigenera attraverso la condivisione della sua storia che continua a respirare attraverso di noi e nelle nostre parole si riconosce come se si vedesse per la prima volta".