L’oceanografa Griffa racconta ’Sott’acqua’

Sabato alle 18.30 all’associazione Factory di Sarzana incontro con l’oceanografa Annalisa Griffa e presentazione del libro “Sott’acqua”. L’autrice, dopo tante pubblicazioni scientifiche, propone un intrigante romanzo e dialogherà con il traduttore Pietro Ferrari e con il professor Bruno Maria Isoppo. Durante l’incontro sarà proiettato il video di Sebastian Petri. Come anticipa Griffa "il mondo sottomarino è misterioso e sconosciuto come un altro pianeta e la sua esplorazione è ancora una delle grandi frontiere della scienza e della fantasia. È una storia di mare, scienza, amore e mistero". Griffa, che vive a Lerici, dopo la laurea in Fisica a Torino nel ‘78, si è dedicata allo studio del mare, le sue correnti e il suo impatto sul clima. Ha avuto una lunga carriera all’Universita’ di Miami (Florida) e all’Istituto di Scienze Marine del Consiglio nazionale ricerche alla Spezia, con cui mantiene una collaborazione.