Lerici Sport inarrestabile. Affondato pure il Locatelli

Lerici Sport

6

Us L. Locatelli

5

LERICI SPORT: Di Donna, Vangi, Iaci 1, Telara, Sisti, Echenique 1, Virdis, Casagrande, Italiani, Gatti 4, Avvenente, Danese, Sonny, Pietra. All. Sellaroli.

US L. LOCATELLI: Celli, Donato 1, Tamburini, Fajette, Cornacchia G., Ferrero 1, Battaglia 1, Borelli, Barattini 1, Gagliardi, Cornacchia M., Stagno, D’Alessandro.

Parziali: 2-1, 2-0, 2-1, 0-3

Arbitro: Leonardo Becchelli.

LA SPEZIA – Quarto acuto consecutivo nel campionato di serie B maschile del Lerici Sport, che nella sfida fra dirette contendenti nella corsa al salto di categoria, ha ragione della Us Luca Locatelli, battuta di misura dopo una gara in avanti per tre frazioni, con il finale di 6 reti a 5. "Una vittoria fondamentale: la Locatelli è una delle nostre concorrenti per i play off e nonostante le assenze resta una formazione ostica" commenta nel post gara coach Andrea Sellaroli. "Si può dire che per tre tempi abbiamo condotto molto bene l’incontro, arrivando al 6-2, poi abbiamo avuto un calo nel finale che li ha rimessi in partita. Ormai, per noi, questo si verifica ripetutamente, è una costante che stiamo cercando di risolvere, ma nonostante queste défaillance e non essere riusciti a giocare al 100%, il cammino è più che positivo". Grazie alla prestazione più convinta dei Coccodrilli, fra cui spicca Gatti, autore di un pokerissimo, che è andato a segno insieme a Iaci ed Echenique, il Lerici tiene stretta la seconda posizione in classifica, ma gi si pensa al prossimo impegno, di quelli da bollino rosso. "Il cammino è più che positivo perché su sei partite ne abbiamo vinte cinque – continua il tecnico - ; ora ci aspetta Civitavecchia, che ha vinto tutte le partite in modo agevole ed è in serie B di passaggio. Il pronostico è tutto dalla loro parte, ma andremo là per fare la nostra partita". Appuntamento con la settima di andata sabato 3 febbraio alle 17 alla piscina "Galli" di Civitavecchia contro i padroni di casa della Nc. Gli altri risultati del girone 2 di serie B maschile: Rapallo-Civitavecchia 6-10, Perugia-Tolentino 10-9, Osimo-Livorno 13-6, Aragno-San Giorgio 9-7. Classifica: Nc Civitavecchia 18, Lerici Sport 15, Gs Aragno 13, Osimo Pirates Wp 12, Rapallo Nuoto 10, Us L. Locatelli 9, Lib. Rn Perugia 5, San Giorgio Wp 3, Livorno Aquatics 2, Pn Tolentino. Chiara Tenca