L’arte del latte e del caffè. La tazzina diventa... una tela

In un’unica giornata si è svolto il corso di Latte Art ad Arcola, in collaborazione con la Rete degli alberghieri e AIBM Project. Il corso è stato tenuto dal trainer Roberto Passalacqua, titolare della caffetteria Al175 in via Aurelia ad Arcola. Il tema del corso era la corretta gestione di una caffetteria, in particolare dalla manipolazione delle materie prime, fino alla manutenzione della macchina del caffè. Naturalmente i partecipanti si sono cimentati anche nella realizzazione di alcuni specialty coffee e in particolare di alcune preparazioni di latte art. In pratica una tecnica di decorazione che consente di trasformare i cappuccini e caffè in vere e proprie opere d’arte, la tazza diventa una tela secondo un metodo la cui invenzione è stata attribuita al barista veronese Pierangelo Merlo, verso la fine degli anni ‘70. Sono aperte le prossime iscrizioni per febbraio. Per informazioni: 3396696464 oppure rivolgersi a [email protected]