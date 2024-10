Ladri assaltano gli uffici comunali, un magro bottino di... vecchie lire

Sarzana, 23 ottobre 2024 – Il bottino del furto? Un mucchietto di vecchie lire ormai del tutto inutilizzabili, a meno che il ladro entrato in azione l’altro pomeriggio in municipio non fosse...un collezionista o un appassionato nostalgico del nostro vecchio conio. Ad accorgersi del furto a Palazzo Roderio è stato il primo dipendente entrato in servizio ieri mattina intorno alle 6.30: ha notato subito armadi e cassetti messi a soqquadro da mani ignote, alla ricerca di chissà cosa da rubare. Forse il ladro pensava (erroneamente) di trovare soldi nei vari uffici dei dipendenti, ma stanza dopo stanza ha dovuto toccare con mano la realtà: gli unici soldi trovati sono state le monete in lire all’interno della stanza del sindaco, consegnate tempo fa al primo cittadino da un gruppo di volontari che le avevano rinvenute all’interno di un tombino in via Bertoloni. Le avevano notate, ripescate, pulite e portate in Comune come gesto simbolico. Valore, zero: impossibile infatti cambiarle con gli euro. Oltre alle vecchie lire, il ladro è riuscito a portare via solo le monete estratte a forza scassinando i distributori automatici di snack e bevande.

Sul posto sono arrivati la Digos della Questura di Spezia e agenti del commissariato di Sarzana per i rilievi del caso, mentre i dipendenti sono stati fatti uscire. Da una prima ricognizione non risultano spariti documenti, ma solo l’effrazione ai distributori automatici. Con ogni probabilità il furto è avvenuto lunedì nel tardo pomeriggio, l’atrio del Comune era infatti aperto per una mostra. Dopo il raid dal magro bottino il ladro (o i ladri, da chiarire in quanti siano entrati in azione) è poi uscito dal portone su via Marconi, che ieri mattina è stato trovato accostato.

Claudio Masseglia