La palestra ’Guido Rossa’ di Romito. Bando per selezionare un gestore

Il Comune di Arcola cerca un gestore per palestra Guido Rossa annessa alla scuola media di Romito Magra. La struttura verrà data in concessione per cinque anni prorogabili di altri 5 e le domande per partecipare al bando andranno presentate entro le 12 del 10 gennaio. Nella bozza di convenzione, il Comune ha posto come condizioni che la gestione dell’impianto sia fatta nell’interesse della collettività per attività ricreative, sportive e sociali di interesse pubblico. I futuri gestori che dovranno prevedere attività sportive e attività motoria per tutte le età.

Nella concessione anche la richiesta di “rendere trasparenti e condivise le scelte sull’utilizzo degli spazi anche oltre l’integrazione dell’offerta formativa scolastica; promuovere e valorizzare la realizzazione e il mantenimento di reti associative che permettano un potenziamento dell’offerta di attività sportive”. Il Comune sarà esente dalle spese di gestione e manutenzione ordinaria.

Il canone annuo di concessione, a base d’asta, è di 4.800 euro (offerte in aumento) e sarà valutabile un valore massimo ammortizzabile per investimenti pari a 10 mila euro sul canone annuale. Sono ammessi a partecipare alla selezione società sportive e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, federazioni sportive nazionali, federazioni sportive, società o associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni purché senza finalità di lucro, enti di promozione sportiva, sodalizi e circoli affiliati ad enti di promozione sportiva senza finalità di lucro, cooperative con finalità sportive dilettantistiche o sociali purché senza finalità di lucro. Si darà priorità ai soggetti aventi sede nel Comune di Arcola o storicamente presenti nel Comune.

I locali saranno concessi in uso temporaneo in orari non coincidenti con le lezioni e le attività didattico educative programmate dalla scuola. L’utilizzo dei locali sarà possibile dopo le 16.30 dal lunedì al venerdì; nei giorni di sabato e domenica l’orario sarà libero. Ai gestori sarà vietato di sub concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi senza il preventivo assenso dell’amministrazione. Per info 0187 1745855 o [email protected].