Il punto sui lavori pubblici: "Bilancio più che positivo"

Cinque anni di lavori pubblici: l’assessore Sabrina Flotta, a pochi mesi dalle amministrative, conferma di voler portare a termine l’azione svolta fin’ora, ricandidandosi in appoggio al sindaco Massimo Bertoni. Flotta elenca quelli che ritiene i propri risultati: l’approvazione del Puc e il riconoscimento delle Botteghe Storiche, l’assegnazione del marchio De.Co. a prodotti e eventi caratteristici del territorio, l’istituzione del mercato settimanale degli hobbisti e il passaggio a ’Imprese in un giorno’ per rendere più semplice la presentazione delle pratiche. Un occhio alle nuove generazioni: il Comune ha aperto le porte agli studenti del liceo Pacinotti e dell’istituto tecnico Cardarelli per integrare la formazione.

"E’ stata prestata molta attenzione alla manutenzione del nostro patrimonio – spiega Flotta – necessaria per la sicurezza dei cittadini, e poi alla realizzazione di nuove opere per le quali occorrono progetti pronti che non avevamo. Particolare impegno è stato posto al reperimento di finanziamenti regionali o statali". Fra le opere di maggior rilevanza c’è l’efficientamento energetico della scuola di Sarciara, la realizzazione della strada industriale di Piano di Valeriano, il miglioramento di via Meretta e la messa in sicurezza di via Morini a Valeriano, il parcheggio pubblico a Bottagna. Poi tutti gli interventi di riqualificazione delle facciate, l’adeguamento sismico dell’ex elementare ai Prati, il rifacimento di pavimentazioni stradali e marciapiedi.

Importanti per la sicurezza la mitigazione del rischio idraulico deli canali e gli interventi di miglioramento sismico, per una spesa di oltre due milioni di euro in parte finanziati da Stato e Regione e in parte dal Comune. "Vi sono progetti pronti cantierabili – prosegue Flotta –: l’ampliamento del parcheggio della Fontanazza, l’efficientamento energetico della primaria D’Acquisto, il recupero della pavimentazione dei percorsi storici di Valeriano, la nuova recinzione del parco della Fontanetta, interventi di riduzione del rischio residuo da erosione spondale del fiume Magra a Piano di Vezzano II, per cui è stato richiesto il finanziamento".

Avviati i lavori di manutenzione delle aree pubbliche del Peep a Sarciara. "Non dimentichiamo i lavori di somma urgenza – conclude – a causa di eventi alluvionali. Penso che il risultato sia più che soddisfacente con progetti che hanno interessato tutte le frazioni. Si può fare di più anche in sinergia con i cittadini e i professionisti coi quali ho sempre collaborato. Tanti lavori sono in corso e mi piacerebbe vederli realizzati".

Cristina Guala