Il punto di vista di Colombini sulla Resistenza In occasione della Giornata della Memoria, diverse organizzazioni hanno organizzato incontri per avvicinare i giovani di oggi alla storia della Resistenza del 1943, sottolineando che non si tratta di un mito ma di scelte umane. La storica Chiara Colombini ha presentato il suo libro e dialogato con gli studenti e il pubblico.