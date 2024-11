"Il piano antenne votato dal Consiglio è confuso e inefficace"

Manifesti sulle antenne, capitolo tre. Non si placa il botta e risposta a suon di affissioni in merito al piano delle antenne sul territorio arcolano. Una prima mandata di manifesti furono anonimi, affissi ovunque sul territorio, qualche settimana fa, nei quali si puntava il dito contro la giunta e contro il piano antenne da poco approvato. Un primo gesto che resta non attribuito. I manifesti erano irregolari, senza aver pagato la dovuta tassa e vennero smantellati. Ma c’è stato un seguito: in risposta l’affissione di altri manifesti da parte del Pd arcolano che ringraziava invece la giunta e il consiglio comunale per aver votato l’emendamento che mette paletti proprio al piano antenne, il consigliere Enrico Vesco ha fatto affiggere altri manifesti a sua firma.

"Ad Arcola si possono costruire nuove antenne perché il piano votato in consiglio comunale è confuso e inefficace". Nel manifesto c’è poi la foto dell’allegato A con la mappa delle localizzazioni e la chiusa da parte di Vesco. "Chiedo che si torni in consiglio comunale per votare un documento chiaro che limiti le future istallazioni". Gli arcolani già si chiedono se ci saranno altri capitoli di questa storia. Intanto il comitato di Fresonara, che contro l’antenna di Iliad era sceso in campo un anno fa, ha scelto una strada differente, di far sentire ancora la propria voce ma non tramite manifesti. Sabato si incontreranno nel parcheggio del Termo alle 14,30 per un incontro pubblico e aperto sulle possibili installazioni di impianti di telefonia.

Cristina Guala