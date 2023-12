"Il Lions Club di Sarzana dona 62 alberi al Comune"

Il Lions club Sarzana ha deciso di donare al comune 62 alberi, uno per ogni anno di età del sodalizio che è stato fondato il 7 dicembre del 1961. "Si tratta di un service rivolto a sensibilizzare il tema dell’ambiente e della lotta al cambiamento climatico – spiega il club –. Un ringraziamento al Comune di Sarzana e in particolare modo alla sindaca Cristina Ponzanelli e all’assessore competente Luca Ponzanelli". La prima piantumazione è in programma sabato 16 per tre aceri rossi. Poi si proseguirà con la programmazione che sarà fornita dall’ufficio ambiente del comune, spiega il presidente Lions Giuseppe Bongiovanni.