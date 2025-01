I rossoneri incassano un pesante ko. Corona: "Non molleremo sino alla fine"

HOCKEY SARZANA 0 TEAM SERVICE MONZA 6 (0-2, 0-4)

SARZANA: Corona, Borsi (C), Rubio, Ortiz Fac, De Rinaldis - Illuzzi, Manrique, Mattugini, Tognacca, Venè. All. Festa

TEAM SERVICE CAR MONZA: Velazquez, Galimberti (C), Bielsa, Piccoli Giu, Zucchetti - Marzonetto, Uva, Gariboldi, Borgonovo. All. Jaquierz

Marcatori. 1° tempo: 7’40” Zucchetti, 22’41” Zucchetti; 2° tempo: 5’02” Piccoli Giu, 11’43” Galimberti, 18’15” Marzonetto, 23’40” Gariboldi

Espulsioni: 2° tempo: 18’15” Rubio (2’), 18’40” Borsi (rosso)

Arbitri: Matteo Galoppi e Alfonso Rago.

SARZANA - La Team Servie Car si conferma settima forza in solitaria, firmando la goleada a Sarzana per 6-0 nella sfida disputata sabato sera al PalaHockey “Giuliano Tori”. I rossoneri hanno giocato alla pari ma, come succede da inizio stagione, mancano di precisione sottorete e sono troppi contropiedi subìti. In una delle gare storicamente più importanti per la salvezza per il Monza, ormai distante tra i cinque e i dieci punti, sono andati a segno ben cinque giocatori, dove, tolte le due reti con il solito tiro d’ordinanza di Zucchetti, il resto dei marcatori sono tutti Under 23. La classifica diventa complicata per i padroni di casa del Sarzana, perchè si rischia di finire nel vortice dei play-out. Le retrocessioni sono due ma escono dai play out con le ultime quattro squadre che alla fine della regular season si risfidano in un campionato a quattro con i punti dimezzati. La quart’ultima, che in questo momento della stagione è proprio l’Hockey Sarzana, può evitare i play-out se al termine della regular season ha almeno sette punti di vantaggio dalla terzultima. Mancano ancora dodici partite alla fine, ma è indubbio che è necessario dare una scossa

"Chiediamo scusa a tutti i nostri tifosi – ha commentato il presidente Corona a fine gara – però più di tutto voglio chiedere scusa e ringraziare gli incessanti per come ci hanno incitato sino alla fine, come gli ho detto a fine partita solo loro possono guidarci alla salvezza. Ripartiamo cercando di reagire. Non molleremo sino alla fine".