Focus sull’isola del Tino. In un libro tutta la magia

L’associazione “Senza tempo” ambasciatrice della Val di Magra in Romania (in foto), dove ha rappresentato la nostra terra nel festival medievale di Oradea, portando prodotti e vini delle Cantine Bosoni, prosegue le attività di divulgazione in campo storico e di valorizzazione del territorio, ospitando la presentazione del volume “Isola del Tino – Isola di sorprendente bellezza” al Torrione Genovese domenica alle 21. Per tutti i presenti sarà l’opportunità di scoprire segreti, documenti inediti e magiche memorie della piccola isola del nostro golfo, che ha da sempre affascinato gli appassionati di storia e del mare: antiche famiglie, monaci, briganti, pirati e anche un misterioso fantasma. Una grande opera collettiva che raccoglie il lavoro di 38 autori, 15 fotografi, studiosi, scrittori e artisti, un racconto epico che attinge al mito del viaggio per mare, tra navigazioni, sbarchi, e recenti scoperte. L’evento è inserito nel programma nazionale Italian Blue Route, che raccoglie tutti gli appuntamenti dedicati al mare e all’acqua A partire da settembre il volume verrà donato alle scuole come materiale di studio. Saranno presenti la curatrice Elisabetta Cesari, presidente dell’Associazione Amici Isola del Tino, l’ammiraglio di squadra Giorgio Lazio, l’ammiraglio Orazio Scimone e l’archeologa Marcella Mancusi. Introdurrà la serata la giornalista Daniela Tresconi.