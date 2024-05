’Fisiko!’ pronto a invadere Sarzana. Torna il festival di azioni cattive

Dal teatro degli Impavidi alla Fortezza Firmafede, dalla Galleria Cardelli Fontana sino ai Fondachi. Quest’anno Fisiko! – il Festival internazionale di azioni cattive giunto alla 7ª dizione – cresce e si rinnova. Oltre alla tradizionale location dell’ex Ceramica Vaccari, da giovedì 20 a sabato 23 giugno, la rassegna organizzata dall’associazione Fuori Luogo - in partnership con Scarti centro di produzione teatrale d’innovazione e Balletto Civile – invaderà anche Sarzana i con l’intento di richiamare una moltitudine di persone anche da altre città e soprattutto di rivolgersi anche a un pubblico internazionale. Spettacoli di importanti artisti e collettivi italiani e internazionali, laboratori, performance per la famiglia e lavori pensati per indagare tutti i linguaggi della danza contemporanea.

"FisiKo! arriva a Sarzana con una vera e propria invasione festosa del suo tessuto cittadino – ha spiegato Maurizio Camilli, direttore artistico della rassegna –. Un coinvolgimento carnale, fisico appunto, per rendere protagonista la comunità e farle riscoprire una nuova topografia performativa, attraversare i vicoli, le piazze, i luoghi conosciuti e quelli nascosti per ridisegnare una mappa dinamica urbana fatta di nuovi punti di vista". A dare il via alla giovedì 20 giugno, alle 18.30, sarà la giovane orchestra spezzina che si esibirà nella piazzetta del teatro Impavidi. L’evento si sposterà poi dentro al teatro dove la compagnia francese I Funamboli presenterà La Procréation du Printemps.. Un programma davvero ricco quello realizzato da Fuori Luogo con il contributo del Ministero della Cultura, dei comuni di Sarzana e Santo Stefano di Magra, di Fondazione Compagnia di San Paolo e di Fondazione Carispezia. Nella quattro giorni in cui si susseguiranno ben 14 spettacoli e 4 laboratori all’insegna delle arti performative prenderanno parte anche il centro coreografico nazionale Aterballetto e il Balletto Civile che venerdì 21 giugno, alle 21, presenterà Les Fleurs al Teatro degli Impavidi diretto da Michela Lucenti. Sempre venerdì 21 giugno, alle 22.30, alla Fortezza Firmafede andrà in scena Once more, una performance che si sviluppa nella relazione fra due soggetti in un continuo confronto, progettata e realizzata da Jacopo Benassi, Kinkaleri /Massimo Conti, Gina Monaco e Marco Mazzoni. Da non perdere sabato 22 giugno, alle 19, alla Galleria Cardelli Fontana, Studio Per Aliseo - sintesi poetica di Anemoi. Domenica 23 giugno, alle 18, Francesca Caselli presenterà invece al ridotto degli Impavidi Estranee, lavoro finalista al Premio Scintille 2022 che vuole mettere in scena le azioni politiche danzate di donne che rivendicano il proprio corpo.

Elena Sacchelli