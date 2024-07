Fiori alla lapide di piazza Jurgens: "L’antifascismo è una necessità"

A 103 anni dai sanguinosi Fatti di Sarzana, il Partito comunista italiano, come ogni 21 Luglio, ha omaggiato la lapide in piazza Guido Jurgens che ricorda "quegli arditi e quei Sarzanesi che, con un coraggio senza pari, sfidarono i fascisti sopraggiunti in città, costringendoli a una precipitosa fuga". Una delegazione della sezione di Sarzana e Val di Magra ha deposto un mazzo di fiori "per onorare la memoria di questi eroi e per tenere a mente quanto l’antifascismo militante sia una necessità che può solo rafforzarsi prendendo a esempio ciò che accadde quel 21 Luglio. Non ci appartiene – prosegue il Pci – la superficialità di precedenti amministrazioni di centrosinistra preoccupatesi più di bolle papali che di ricordare quegli eventi straordinari e nemmeno quella dell’attuale amministrazione, a trazione fascio leghista, lontanissima da certe sensibilità e mai presente in certe ricorrenze se non in iniziative di facciata. Mai dimenticare che Sarzana fu teatro di una parte di storia d’Italia e con la sua tenacia e determinazione dimostrò come si possa resistere anche in condizione di inferiorità numerica e logistica". Il Pci ricorda la giornata con una citazione del presidente della Repubblica Sandro Pertini: "Se tutte le città d’Italia avessero fatto come Sarzana, il fascismo non sarebbe passato".