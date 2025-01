Nuova infrastruttura da Montalto a Milano. L’elettrodotto attraverserà la Val di Magra

Val di Magra (La Spezia), 23 gennaio 2025 – Ottimizzare il trasporto di energia elettrica e ridurre i costi di approvvigionamento per favorire una gestione equilibrata e in sicurezza della rete. Il progetto Hypergrid, che punta a favorire l’integrazione delle energie rinnovabili e ad aumentare la capacità di trasporto di energia grazie alla tecnologia della trasmissione in corrente continua, passerà anche da Sarzana e da una parte della Val di Magra. È infatti fissato per martedì prossimo, alle ore 17, l’incontro informativo online organizzato da Terna - società che gestisce la rete elettrica di trasmissione nazionale – e rivolto alle amministrazioni e alla cittadinanza dei comuni di Sarzana, Castelnuovo Magra e Luni, propedeutico alla realizzazione del nuovo elettrodo Milano-Montalto.

Lungo circa 500 km, il nuovo elettrodo che coinvolgerà ben 5 regioni interessando 36 comuni, sarà in grado di garantire un trasporto più efficace per rispondere alla crescente domanda energetica delle regioni settentrionali. Nel dettaglio, il tratto in cavo sottomarino partirà da Montalto di Castro (Viterbo) grazie a una stazione di conversione che sarà realizzata sfruttando siti industriali in via di dismissione e arriverà a Marina di Cararra dove, nei dintorni di Avenza, dove dovrebbe essere costruita una nuova stazione di transizione aereo-cavo.

Il tratto aereo seguirà invece per gran parte del suo percorso i tracciati occupati da linee esistenti in corrente alternata, che saranno demolite a valle della realizzazione del nuovo collegamento in corrente continua. Questo tratto arriverà fino a una stazione di conversione da corrente continua a corrente alternata che sarà realizzata a sud di Milano e verrà a sua volta collegata con una nuova stazione di smistamento, in corrente alternata, alla quale saranno raccordate le linee 380kV esistenti nell’area.

L’intervento sfrutterà la tecnologia HVDC (High Voltage Direct Current) che consentirà una maggiore integrazione della capacità rinnovabile prevista nei prossimi anni, con l’obiettivo di garantire una rete più stabile, robusta e sostenibile, e ridurre al minimo il consumo di nuovo suolo. La futura rete Hypergrid, di cui il collegamento Milano – Montalto rappresenterà un tassello fondamentale, punta quindi ad aumentare l’efficienza del sistema elettrico italiano, minimizzando l’impatto ambientale.

Una consistente operazione di ammodernamento di elettrodotti aerei esistenti sulle dorsali Tirrenica e Adriatica della penisola e verso le isole, ai quali verranno affiancati nuovi collegamenti sottomarini fino a 525 kV. Gli interventi pianificati prevedono sinergie con opere di sviluppo già in corso, valorizzando infrastrutture a 380 e a 220 kV esistenti o destinate alla dismissione.

Trattandosi di un intervento previsto nel Pniec – il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima – fondamentale importanza è stata riservata alla fase di consultazione pubblica avviata dalla società Terna appena due giorni fa e che proseguirà sino al prossimo 21 maggio, termine entro cui sarà possibile inviare le proprie osservazioni a [email protected]. I riscontri saranno poi raccolti in un report specifico e gli esiti della fase di consultazione saranno illustrati in un appuntamento finale fissato per il prossimo 26 novembre.

Elena Sacchelli