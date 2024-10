È morto a 80 anni. Pasquale Chemi. Oggi i funerali

Si è spento a 80 anni Pasquale Chemi, socio fondatore dei Lions Colli Spezzini. In passato ebbe una ditta di importazione di frutta e da trent’anni era titolare di Chemi Farm e fondatore, con la moglie, del marchio Raemil. Punto di riferimento per la comunità calicese, è stato anche consigliere comunale e oggi in consiglio siede la nipote Giulia. I funerali oggi alle 14.30 nella chiesa di Ceparana. Condoglianze alla moglie Giulia Carla Maghelli, ai figli Luca e Matteo e ai nipoti Giulia, Benedetta e Leonardo.