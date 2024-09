Due giorni ’Dal campo alla tavola’. Aziende agricole locali in vetrina tra mercatino ed eventi collaterali

Oggi e domani alla Fortezza Firmafede prima edizione di “Dal Campo alla Tavola”: le aziende agricole metteranno in bella mostra i loro prodotti. L’evento, patrocinato dal Comune di Sarzana, è a organizzato dai produttori del “Mercato del Contadino” che si svolge ogni martedi in piazza Martiri e sarà incentrato sul lavoro della terra, sulla tutela del territorio e la valorizzazione dei prodotti agricoli. Il fulcro della due giorni è l’esposizione e la vendita dei prodotti agricoli locali: formaggi di capra, verdure fresche e trasformate, patate di Pignone, mele biologiche della Lunigiana, pasta artigianale, farine, torte, birra artigianale, fiori, piante aromatiche, miele, testaroli, scarpaza e così via. Ci saranno inoltre un ricco mercato di hobbisti e artisti, angolo benessere con insegnanti di yoga e biodanza, laboratori per grandi e piccini, truccabimbi a cura dell’associazione I Vagabondi e pet therapy a cura dell’associazione Galgo Libre. L’azienda Ka Bambù guiderà chi vorrà provare a realizzare cesti e altri oggetti con un intreccio di paglia di segale e grani antichi proveniente dalla mietitura manuale, l’azienda Taverna del Vara proporrà degustazioni delle sue birre artigianali con ricca spiegazione del suo percorso di produzione. Sarà presente l’associazione Vittoria che si occupa delle donne vittime di violenza.

Durante le due giornate la scrittrice Sonia Tognoni terrà compagnia ai bambini leggendo la sua storia “La vita di un Gatto” e attraverso il laboratorio “Coloriamo la vita di un Gatto”. Ci sarà Antonella Teodoro che da circa un anno ha aperto in provincia di Massa Carrara una sezione dell’associazione Balzoo che porterà a spasso i suoi cagnolini in cerca di una casa. La domenica pomeriggio, alle 15.30, simpatico Pet Carpet Show a cura di Federica Marchini a cui potranno iscriversi tutti gli amici a 4 zampe: il ricavo sarà devoluto all’associazione Galgo Libre che quest’anno svolge a Sarzana il suo raduno nazionale; si tratta di un’organizzazione di no profit che si occupa di adozione di levrieri Galgos e Podencos dopo averli salvati in Spagna. Saranno presenti nel fossato della Fortezza con un loro stand, i loro gadget e offrendo momenti di pet teraphy e informazioni sui bellissimi cani accompagnati delle loro famiglie adottive arrivate per l’occasione da tutta Italia. Appena fuori dei cancelli della Fortezza sarà allestito un piccolo punto ristoro a cura di alcuni professionisti dello Street Food locale.