Dono alla Pa per ricordare. Giorgio Novelli

Un utilissimo monitor multiparametrico è stato donato alla pubblica assistenza di Vezzano Ligure grazie all’evento organizzato dal Volley Valdimagra in memoria di Giorgio Novelli nella tensostruttura a Santo Stefano. I proventi del torneo sono stati destinati all’acquisto dello strumento indispensabile per salvare vite umane: si tratta di un apparecchio che controlla i segnali vitali dei pazienti.

"Sono gesti davvero preziosi per il nostro sodalizio – ha detto il presidente della Pubblica assistenza Paolo Maregatti (nella foto di archivio insieme al sindaco Massimo Bertoni) –. Ci tengo a ringraziare sentitamente la famiglia di Giorgio e la società Volley Valdimagra perché per il secondo anno consecutivo hanno pensato a noi e alle quotidiane attività che svolgiamo per la cittadinanza".

Uno strumento che si aggiunge alle apparecchiature di cui l’associazione del soccorso vezzanese dispone a bordo dei mezzi: "Ricordare una persona cara con un evento sportivo capace di unire sport, divertimento e solidarietà – conclude il tesoriere Federico Guidi –, è quanto di più prezioso possa esserci per tenere vivo il ricordo di chi non è più tra noi ma ha lasciato un segno indelebile nel cuore di tanti; gesti come questo sono davvero preziosi perché aiuteranno tante altre persone in difficoltà, che potranno contare su strumenti salvavita all’avanguardia che la nostra associazione mette a disposizione della comunità ogni giorno".

C.G.