Cimento di primavera a Marinella. Iniziativa dell’Avis per le donazioni

Cimento di primavera domenica mattina alla spiaggia libera adiacente alla scuola dell’infanzia statale in viale John Fitzgerald Kennedy 53 nella località balneare sarzanese. A organizzare il tuffo l’Avis, associazione volontari del sangue di Sarzana con quella provinciale e regionale "Abbiamo promosso questa iniziativa – dice Sandro Quartuccio, presidente sarzanese – insieme al comune di Sarzana, alla protezione civile, all’associazione Vittoria contro la violenza sulle donne, la società di salvamento della Spezia, la Misericordia Olmo e la consulta di Marinella per sensibilizzare le persone alla donazione di sangue. Il titolo della giornata è tuffati a donare" Il programma prevede l’apertura delle iscrizioni alle 10 col successivo ritrovo dei cimentisti in spiaggia per le 11. Alle 11,15 ci sarà una dimostrazione di salvataggio con uso delle tavole di soccorso e alle 11,30 il tuffo in mare. Dopo il bagno rinfresco e premiazione dei partecipanti "Il bagno in acque fredde – sottolinea Alessandro Canale, presidente provinciale dell’Avis e cimentista - è una pratica sportiva sana che aiuta a mantenersi in forma per tutto l’anno. In questa occasione nei pressi della spiaggia sarà presente anche l’autoemoteca dove chi vorrà potrà donare il sangue" I cimentisti potranno cambiarsi all’interno dei locali della scuola o in un gazebo che verrà allestito nei pressi della spiaggia. A presentare il cimento sarà lo speaker dello Spezia e del palio del Golfo Federico La Valle. È possibile avere informazioni contattando l’Avis provinciale della Spezia al 349/6449272 o quello comunale sarzanese al 338/8411837.

"Speriamo che ci sia una grande partecipazione – conclude Sandro Quartuccio – anche con cimentisti provenienti dalla vicina Massa-Carrara e da Genova. Abbiamo già ricevuto molte richieste di informazioni. Il nostro auspicio è che come succede a Lerici dove il sindaco è sempre tra i partecipanti al bagno natalizio anche la nostra sindaco Cristina Ponzanelli si tuffi con noi"

F.D.