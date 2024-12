Castelnuovo Magra: opposizione denuncia strade dissestate e allagamenti

Buche, avvallamenti e asfalto ormai mancante e degradato. Questi sono alcuni dei termini usati dall’opposizione consiliare di Castelnuovo Magra – rappresentata dai gruppi di RicominciAmo Castelnuovo Civica – per descrivere lo stato ammalorato del manto stradale di via Gragnola e via Bolignolo.

Ed è proprio per sottoporre all’attenzione dell’amministrazione comunale il pessimo stato in cui versano le due strade comunali se la minoranza, ancora una volta compatta, giovedì scorso ha deciso di protocollare un’interrogazione congiunta indirizzata alla sindaca Katia Cecchinelli e all’assessore ai lavori pubblici, indicando puntuali criticità e richiedendone ovviamente la risoluzione con repentini interventi.

"In buona parte di via Bolignolo e per tutto il collegamento tra le due strade l’asfalto non esiste – si legge nell’interpellanza –. Non esisteva nemmeno prima, ma per lo meno le precedenti amministrazioni effettuavano periodici interventi manutentivi tagliando gli arbusti che invadono la via e stendendo camion di stabilizzato. Oggi la mancanza totale di manutenzione sta creando evidenti disagi dal momento che risultano casi in cui ambulanze, mezzi di soccorso e anche postini non sono riusciti a transitare creando disservizi e situazioni di pericolo".

Secondo l’opposizione un altro problema che riguarderebbe da vicino la zona comunemente nota come "sottoferrovia" risiederebbe nell’inefficienza della rete di raccolta e drenaggio delle acque meteoriche, provocando non di rado allagamenti. "Il mancato deflusso delle acque piovane – prosegue l’interrogazione - comporta allagamenti persistenti che permangono per giorni creando disagi per gli abitanti e per coloro che coltivano campi. Inoltre la permanenza dell’acqua stagnante provoca diversi problemi di tipo igienico sanitario".

Altra criticità evidenziata dalla minoranza è quella relativa alla mancata pulizia e manutenzione delle fosse laterali, intasate da terriccio e rifiuti vari, anziché svolgere la loro funzione in caso di forti piogge esondano causando pericolosi allagamenti nelle aree circostanti.

L’ultimo problema che i gruppi di Castelnuovo civica e RicominciAmo Castelnuovo sottopongono all’attenzione della giunta guidata dalla sindaca Katia Cecchinelli riguarda i due accessi a incrocio con la via Aurelia della zona Gragnola – Bolignolo. Entrambe le strade intersecano con la linea ferroviaria con sottopassi caratterizzati da altezze e larghezze ridotte, tali da impedire l’accesso a mezzi di soccorso come i camion dei vigili del fuoco. "Visto l’aumento degli insediamenti abitativi nella zona – concludono i due gruppi di opposizione - riteniamo necessario definire un passaggio veicolare nella zona Paduletti, anche attraverso espropri e ordinanze".

Elena Sacchelli