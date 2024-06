Cambio al Lions Club Luni Mario Bianchi presidente

Serata ricca e emozionante per la chiusura dell’anno sociale e il Passaggio della Campana del Lions Club Luni. Al ristorante "La Trigola" la settimana scorsa erano presenti in molti per celebrare il rituale passaggio delle consegne tra il presidente uscente Emilio Camaiora e il prossimo presidente Mario Bianchi, che entrerà in carica lunedì. Camaiora, nella relazione di fine mandato ha illustrato il nutrito elenco di attività svolte in dodici mesi di intenso impegno nella comunità locale, sottolineando la vitalità del Club nell’azione di sussidiarietà. Dopo il rituale "Passaggio della Campana" e lo scambio dei distintivi, Mario Bianchi ha ringraziato Camaiora per il ricco contributo di azioni sul territorio, presentando quindi gli indirizzi strategici del programma che proporrà di svolgere con il supporto dello staff che lo coadiuverà fino a giugno 2025, confermando gli sforzi a favore del servizio al territorio e rafforzando i vincoli di amicizia con gli altri Lions Clubs. Dopo l’investitura del presidente, sono stati spillati anche il vicepresidente Lanfranco Sanna, il segretario William Cossu, il tesoriere Osvaldo Sperindè, il cerimoniere Massino Torracca.