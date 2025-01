Bando del concorso “Borgo da favola”

Al via la terza edizione del concorso "Arcola un borgo da favola" indetto dal Comune di Arcola e dall’assessorato alla Cultura. Il premio promuove la letteratura per l’infanzia e prevede tre categorie di partecipazione: testi editi, testi inediti, materiale grafico. Alla prima categoria del concorso possono partecipare autori affermati e esordienti che abbiano compiuto 18 anni di età, la seconda categoria è riservata agli alunni delle scuole primarie e medie, mentre la terza categoria è riservata ai bambini o alle classi dell’Infanzia. Le opere in concorso dovranno pervenire entro il 16 aprile. Per partecipare le istruzioni nel sito ufficiale del Comune di Arcola. La cerimonia di premiazione si terrà nel corso di uno degli eventi estivi organizzati dall’amministrazione comunale.