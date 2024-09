Attenzione alla nuova segnaletica. I parcheggi diventano per residenti

Dopo la sperimentazione a Marinella, nasce ’Zona di particolare rilevanza urbanistica’ anche in alcune strade del semi-centro sarzanese. Obbiettivo della Zru è garantire la sosta ai cittadini residenti muniti di apposito contrassegno. A dare esecutività alle linee di indirizzo tracciate dalla giunta è stata la comandante della polizia locale, Ilaria Benassi, che con ordinanza 250 ha dettato la nuova organizzazione. La delibera di giunta è stata adottata a seguito di "numerosissime segnalazioni pervenute sia da cittadini residenti che dai titolari delle attività commerciali, concernenti le difficoltà inerenti la possibilità di sostare nelle zone limitrofe al centro storico alle luce delle quali si ritiene necessario rivedere le condizioni e la disciplina della sosta per individuare stalli di parcheggio da dedicare ai cittadini residenti". L’ordinanza della polizia locale ha stabilito l’istituzione, in via sperimentale, della Zru nel controviale di viale Mazzini (dal civico 14 a Rotatoria Villa Ollandini e dal civico 47 a intersezione con via alla Fortezza), in via Privata Massa Neri (da intersezione con via San Francesco al Ponte del Torrente Rigoletto), via Privata Canale Lunense (dal civico 3 a intersezione con via San Francesco), Via Tusini, nella Via Posta Vecchia (da intersezione Rotatoria San Francesco a intersezione via Tusini), via Neri area fronte civico 18/A. In queste aree la sosta sarà riservata ai soli residenti muniti di permesso e i veicoli non autorizzati saranno rimossi coattivamente. I premessi – massimo due per ogni nucleo familiare – saranno rilasciati dalla Municipale a chi ne farà richiesta.