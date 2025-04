Più sicurezza sulle strade. Via ai lavori di asfaltatura

"Una grande soddisfazione, una grande risposta alle richieste dei cittadini". Sono finalmente iniziati, nella giornata di lunedì, lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza, mediante asfaltatura, di via XXV Aprile e via Giovato a Piano di Arcola, grazie a un finanziamento di 868.617 euro ottenuto dal Comune nell’ambito dei progetti finanziati dalla Regione Liguria tramite l’accordo Regione-Stato sui fondi FSC 2021-2027. La realizzazione di questo intervento rientra in una più ampia pianificazione di lavori pubblici sul territorio, interessando nello specifico un tratto di strada fortemente frequentato, sia da traffico residenziale, che commerciale.

"Le progettazioni sviluppate negli ultimi anni dall’amministrazione comunale – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Massimiliano Nardi –, finalizzate alla richiesta di finanziamenti, hanno consentito di raggiungere obiettivi importanti. Nello specifico i lavori interessati prevedono il completo rifacimento del manto stradale del tratto di strada via XXV Aprile e Via Giovato, la sistemazione dei chiusini relativi ai sottoservizi e la tracciatura completa della segnaletica orizzontale. Questo intervento chiesto dall’intera comunità arcolana, mira a garantire una maggiore sicurezza e un miglioramento della viabilità per tutti gli utenti della strada".

C.G.