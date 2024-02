Aspirante... figlio unico. Sos per il timido Sultan

Sultan è un bell’esemplare di incrocio Amstaff di circa tre anni. Di taglia grande e corporatura slanciata, è ricoperto da un manto chiaro a pelo raso. La sua, è una triste storia fatta di incuria e privazioni che lo hanno portato alla tristezza e all’apatia.

Recuperato infatti un anno fa, in abbandono su un terrazzo, è stato consegnato alle cure amorevoli dei volontari dell’associazione "L’impronta" e portato presso il canile municipale della Spezia dove, a causa della sua eccessiva timidezza, vive con grande stress e disagio la presenza degli altri cani. Proprio per questo, Sultan è dimagrito molto e fa fatica a tirare fuori quel lato dolce e giocoso che in realtà lo caratterizza; e che a tratti dimostra anche ai volontari.

Atletico e sano Sultan, che porta un nome regale, chiede un umano o una famiglia – possibilmente che non abbia al suo interno né anziani, né bambini, né animali - altrettanto forte e vigoroso che si occupi di lui, regalandogli quella stabilità e serenità di cui ha bisogno. In cambio Sultan, abituato purtroppo per troppo tempo a rimanere fermo, in attesa di un comando, potrebbe diventare compagno di lunghe passeggiate - che già ama fare senza mai forzare il passo nè tirare il guinzaglio - e mostrarsi finalmente per quell’ottimo e affettuoso compagno di vita che sotto sotto è.

Alma Martina Poggi