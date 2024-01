Agevolazioni Imu. Il plauso di Cna

Cna plaude la decisione della giunta di Sarzana di introdurre a bilancio agevolazioni Imu per i proprietari dei fondi sfitti che nel 2024 li daranno in locazione. "Cna da tempo cerca di sensibilizzare il Comune di Sarzana e i proprietari dei fondi con iniziative che accendono le luci dei locali ormai da anni chiusi – spiega una nota –. La 3ª edizione di Arte in strada con una decina di fondi aperti, illuminati e ospitanti artigiani e artisti ha mostrato una città diversa, più vivace e attraente. Il problema dei fondi sfitti è complesso e si lega a dinamiche che riguardano molti centri storici che soffrono desertificazione commerciale a causa di concorrenza online e l’inflazione. Cna ha provato in questi anni a fare rete ma è chiaro che agevolazioni economiche sull’Imu

sono indispensabili. Speriamo di vedere qualche nuova insegna, è la strada giusta".