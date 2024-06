Affluenza in calo di oltre 7 punti. I primi dati dello spoglio spezzino. Attesa per i voti ai candidati locali

Solo oggi sarà possibile sapere se qualcuno dei candidati spezzini ha conquistato, o ri-conquistato nel caso del dem Brando Benifei, un seggio al Parlamento europeo. Come noto, la provincia spezzina, come tutta la Liguria, è inserita nella circoscrizione Nord Ovest insieme a Piemonte, Val d’Aosta e Lombardia e lo spoglio delle schede – con indicazione di preferenza sia per il partito che per i singoli candidati – è iniziato alla chiusura delle operazioni di voto, alle 23 di ieri, per proseguire nella notte. Il dato definitivo, sulla base del quale saranno assegnati i seggi, è atteso per stamani.

L’affluenza è il primo dato politico disponibile di questa tornata elettorale. Il dato finale registrato alla chiusura dei seggi è, per l’intero territorio spezzino, del 51,11 per cento. Si registra un calo rispetto alla tornata europea di cinque anni fa, quando votò il 58,73 per cento degli aventi diritto, non c’è il crollo al di sotto della soglia simbolica del 50 per cento ma i numeri confermano la crescente disaffezione dell’elettorato per gli appuntamenti con le urne. Il Comune del nostro territorio dove si è registrata l’affluenza maggiore è Bonassola con il 72,06 per cento, quello con affluenza più bassa Borghetto con il 35,15 per cento. Alla Spezia capoluogo l’affluenza è stata del 47,57 per cento (55,58 nel 2019), a Sarzana del 49,12 (57,54 ) e ad Arcola, terzo comune della provincia per popolazione, del 58,22 (67,48 cinque anni fa) ma si votava anche per sindaco e consiglio comunale. A livello di Regione Liguria, ha votato il 50,71 contro il 58,5 per cento del 2019.

Nel dettaglio, alle europee del 26 maggio 2019, nell’intero territorio spezzino, votarono 107.842 su 183.623 aventi diritto, pari appunto al 58,73. Per un raffronto temporalmente più vicino, ricordiamo le elezioni politiche del 25 settembre 2022 ma il dato disponibile è quello del collegio plurinominale Liguria 4 in cui, oltre allo Spezzino, erano compresi comuni del Tigullio: votarono 194.856 su 296.378 aventi diritto pari al 65,75.

Cinque i candidati spezzini in lista, per differenti partiti, nella circoscrizione Nord Ovest: Brando Benifei, parlamentare europeo da due legislature e capo delegazione del Pd a Bruxelles; Raffaella Paita, senatrice di Italia Viva, in lista con ’Stati Uniti d’Europa’; ben tre tra le fila di Forza Italia: Dina Nobili, coordinatrice comunale del partito alla Spezia, Luigi Grillo, ex senatore, e Andrea Costa, già sindaco di Beverino, consigliere regionale e sottosegretario alla Sanità nel governo Draghi. Quale sia il consenso registrato da ciascuno si saprà, appunto, oggi.