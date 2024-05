Botte alla compagna: denunciato un quarantenne sarzanese

Sarzana (La Spezia) 11 maggio 2024 - Un uomo di 45 anni è stato denunciato perchè ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti ai danni della sua compagna. La giovane vittima ha chiesto aiuto al commissariato di polizia di Sarzana dopo l’ennesima lite scoppiata in famiglia. L’uomo sarzanese secondo il racconto della compagna già in passato avrebbe sfogato la sua gelosia sulla giovane compagna tenendo un atteggiamento inaccettabile, minacciandola e picchiandola. Qualche sera fa la donna ha quindi finalmente preso coraggio chiedendo l’intervento dei poliziotti del commissariato cittadino che sono arrivati alla sua abitazione in soccorso e dopo averla trasportata all’ospedale per accertamenti hanno denunciato l’uomo e su richiesta del pubblico ministero il gip del Tribunale della Spezia ha emesso nei confronti dell’aggressore la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla donna con l’aggiunta dell’applicazione del braccialetto elettronico.