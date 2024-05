Ascanio Celestini chiude la rassegna “Su il sipario” alla Vaccari

Sarzana (La Spezia) 1 maggio 2024 - Ultimo spettacolo della rassegna “Su il sipario” organizzata al salone ex calibratura della ceramica Vaccari di Ponzano dal Comune di Santo Stefano Magra in collaborazione con la società Ad Eventi. Sono ancora a disposizione sulla piazzataforma Viva Ticket i biglietti per assistere alla performance di Ascanio Celestini in programma giovedì alle 21.15. Radio Clandestina compie 20 anni e riguarda uno degli episodi più tragici dell’occupazione nazista in Italia: la tragedia delle Fosse Ardeatine del 23 marzo 1944, quando i Gruppi d’Azione Patriottica attaccarono una colonna tedesca in via Rasella. Il 24 marzo, per rappresaglia, i nazisti uccisero 335 persone in una cava sulla via Ardeatina, dieci italiani per ogni tedesco morto. Sabato sera invece nell’ambito della rassegna teatrale riservata alle compagnie non professioniste sempre alla Vaccari va in scena alle 21.15 con ingresso libero “I giusti nel tempo del male” di Svetlana Broz, regia di Diego Ciarloni interpretata dalla Compagnia Claet Aps di Ancona.