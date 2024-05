Arrivano nuove chiusure sul ponte della Colombiera sul fiume Magra

Sarzana (La Spezia) 25 maggio 2025 - Arrivano giorni difficili per gli automobilisti e utenti che ogni giorno utilizzano il ponte della Colombiera nel territorio di Ameglia per attraversare il fiume Magra. Anas infatti ha messo in calendario una nuova serie di interventi per completare la riqualificazione e messa in sicurezza dell’infrastruttura, punto nevralgico della viabilità. Si parte da mercoledì prossimo, 29 maggio, dalle 8.30 fino alle 17.30 di venerdì 31 maggio sarà istituito un senso unico alternato regolato da semaforo, nelle sole ore diurne. Quindi dalle 8.30 di lunedì 3 giugno alle 17.30 del giorno successivo sarà istituito un senso unico alternato regolato da semaforo, nelle sole ore diurne. Infine dalle 9 di mercoledì 5 giugno alle 17 di giovedì 6 giugno è prevista la chiusura totale del ponte, nelle ore diurne. In questo periodo si procederà alla rimozione delle piastre di spessionamento, al collaudo del sistema di sollevamento e alla rimozione dei dossi. fino al prossimo 6 giugno sono in programma una serie di interventi da parte di Anas