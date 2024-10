Ti porta Firenze! Con il bonus TPL 2024-2025

Sarà possibile fino al 16 novembre richiedere il Bonus TPL Firenze, la promozione per l’acquisto di abbonamenti annuali al servizio di Trasporto pubblico locale (bus, tramvia e treno ) che il Comune di Firenze riserva, per il secondo anno consecutivo, ai residenti sul territorio comunale.

Si tratta di una promozione dedicata a tre categorie di utenti: gli studenti nati tra il 1 gennaio del 2006 ed il 30 aprile del 2011, i nuovi abbonati, e gli abbonati storici.

Per le prime due categorie, studenti e nuovi abbonati, la promozione consisterà in un abbonamento annuale Firenze Urbano gratuito a fronte del pagamento di un costo di iscrizione di 50 euro. Per gli abbonati storici è invece previsto un contributo per uno sconto sul prezzo dell'abbonamento annuale urbano capoluogo Firenze.

Nello specifico, i “nuovi abbonati” sono coloro che non hanno ancora registrato un profilo sul portale di Autolinee Toscane oppure che ne hanno registrato uno ma non fanno parte della categoria degli “abbonati storici”. In quest’ultima categoria rientrano tutti gli utenti che nei 18 mesi precedenti alla richiesta del bonus hanno acquistato almeno uno dei seguenti abbonamenti Firenze Urbano: 6 abbonamenti mensili anche non consecutivi, 2 abbonamenti trimestrali anche non consecutivi, 1 abbonamento trimestrale e 3 abbonamenti mensili anche non consecutivi, 1 abbonamento annuale (incluso il Bonus TPL 6+6 dell’anno precedente).

Il Bonus TPL Firenze ha validità sei mesi, estensibili gratuitamente per altri sei, al raggiungimento di 60 viaggi correttamente registrati. Una delle novità più interessanti di questa seconda edizione riguarda il fatto che tutti gli abbonati al trasporto pubblico locale (annuale, trimestrale o mensile) potranno ricevere anche un bonus per l’utilizzo dei mezzi del bike sharing cittadino, che consentirà di utilizzare gratuitamente le e-bike per 60 minuti.

Tutte le informazioni e la documentazione necessaria per richiedere ed attivare il Bonus Tpl Firenze sono disponibili su www.comune.fi.it