Riparazione elettrodomestici a Pisa e provincia: com’è cambiato il settore negli ultimi 40 anni

Gli elettrodomestici sono entrati nelle case degli italiani in modo massiccio a partire dagli anni ‘60. Erano oggetti importanti, pensati per durare una vita intera. Ma le cose negli ultimi anni sono cambiate. Se un tempo per comprare un elettrodomestico ci si recava in un negozio specializzato, oggi sempre più persone decidono di fare i propri acquisti in autonomia nei centri commerciali o su Internet.

Sono proliferati i dispositivi: oltre a frigoriferi, forni e lavatrici, troviamo macchine da caffè, friggitrici ad aria, depuratori d’acqua, aspirapolvere con o senza filo, asciugatrici, robot da cucina…

In parallelo si è sviluppata tantissimo anche la tecnologia e sono cresciute le funzionalità di ogni singolo apparecchio, al punto tale che a volte non si riesce neppure a capirne il funzionamento e la vendita diretta, Online o nelle grandi distribuzioni, viene effettuata senza nessuna assistenza o spiegazione; questo genera poi malumori nei clienti che non riescono ottenere il risultato dal prodotto che hanno comunque pagato tanto (anche se la vendita è a mezzo Internet).

E cosa fare se il proprio elettrodomestico si rompe?

Una realtà come quella di ATF srl, un’azienda con negozi specializzati nell’assistenza e riparazione di elettrodomestici, può rivelarsi preziosa. Il negozio di Pisa fornisce assistenza diretta ai clienti nelle problematiche più comuni, ed a volte anche in quelle più insolite. Grazie al laboratorio interno con personale tecnico specializzato, può smontare, analizzare e aggiustare i vari dispositivi con ricambi originali. Sono infatti centro autorizzato delle principali marche (DeLonghi, Vorwerk, Rowenta, Polti, Nespresso, Moulinex)

Spartaco Petracchi, contitolare di ATF srl ci racconta di com’è cambiato il mondo degli elettrodomestici negli ultimi 40 anni “Quando abbiamo cominciato questo lavoro erano gli anni ’80 e gli elettrodomestici, seppur meno rudimentali di quelli degli anni Sessanta, erano ancora molto legati a funzionamento e comandi manuali. In generale avevano poche funzioni. Prendiamo il forno a microonde: c’era il pulsante on/off e la manopola delle temperature. Oggi puoi trovarti davanti un touch screen che ti chiede se vuoi la funzione defrost, grill, crisp, etc… e non si capisce neppure come si apre!”. Tutte queste funzionalità, sicuramente utili, possono creare problemi di comprensione da parte di utenti meno abituati alla tecnologia.

“Un tempo i servizi di assistenza e manutenzione venivano offerti dal venditore – prosegue Petracchi – con l’avvento della grande distribuzione e di Internet non esiste più questo servizio. I nostri clienti si rivolgono a noi non soltanto per le riparazioni o i ricambi, ma spesso anche per avere informazioni, spiegazioni sul funzionamento degli elettrodomestici che diventano sempre più complessi da utilizzare”.

Davanti a un frigorifero con display in grado di mandare messaggi, un frullatore con svariati tipi di settaggio o una lavastoviglie con ben 6 tipi di programmi, si capisce quanto possa diventare complessa la gestione. Figuriamoci la riparazione quando qualcosa non funziona. E se l’elettrodomestico è di piccole dimensioni metterci le mani diventa un’arte da… chirurgo!

Uno degli elettrodomestici che negli ultimi anni è entrato prepotentemente nelle case degli italiani è la macchina da caffè che sta andando a soppiantare la cara vecchia Moka, simbolo della colazione italiana. In commercio esistono molteplici modelli di macchine da caffè con capsule o cialde. Comodo potersi gustare un caffè in pochi secondi! “Tuttavia, è uno degli elettrodomestici che ci viene portato più spesso a riparare – ci dice Petracchi – e la cui assenza viene percepita di più dal cliente. Noi sul caffè abbiamo sviluppato tutto un know-how che ci ha permesso di affiancare anche la vendita di caffè (in grani, cialde, capsule). Quando viene un nuovo cliente in negozio ci piace accoglierlo offrendogli un caffè”.

ATF srl è anche rivenditore ufficiale per Pisa e Provincia di ricambi, nonché centro assistenza autorizzato Vorwerk, ovvero Bimby e Folletto. Un punto importante per Spartaco Petracchi “Siamo autorizzati dalla casa madre, usiamo soltanto ricambi originali, e questo nel lungo periodo fa la differenza!”.

Per saperne di più: https://www.atfshop.it/