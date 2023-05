NASCE “DEGUSTANDANDO”, evento dedicato al vino sanminiatese. Iscrizioni aperte.

San Miniato (PI): Presentata la prima edizione di Degustandando, che si propone di diventare un evento annuale sanminiatese dedicato all'enologia locale. Promotore dell’evento: Podere Pellicciano, nota cantina del territorio, che farà gli onori di casa con i due fratelli Caputo, Fabio e Federico.

Tre giornate, il 27-28-29 maggio, alle ore 10:00. Appuntamento presso Podere Pellicciano, in via Serra, 64 a San Miniato. Il numero di posti è limitato e l’iscrizione è obbligatoria a questo link: https://bit.ly/3NPGaXR “Ogni giornata prevede una passeggiata panoramica di 2 km, con quattro soste di puro piacere, un connubio di vino e buon cibo. Sarà un evento mirato a scoprire le caratteristiche del vino sanminiatese, attraverso un format divertente – queste le parole introduttive dei fratelli Caputo – Sarà una full immersion nei vigneti, là dove tutto ha inizio.”

Podere Agrisole

“Il 27 e il 28 maggio saranno date aperte a tutti - spiega Fabio Caputo, illustrando il progetto - mentre il 29 maggio, il lunedì, la giornata sarà dedicata ai soli operatori professionali. Sarà un fine settimana importante per l'enoturismo italiano e infatti attendiamo molti ospiti. L’iscrizione è obbligatoria e il numero di posti è limitato, per garantire a tutti la migliore delle esperienze.” “Vogliamo valorizzare il patrimonio ambientale e vitivinicolo della nostra San Miniato - affermano i fratelli Caputo - Un territorio che secondo noi è vocato alla viticoltura molto più di quanto si creda. Per questo crediamo che Degustandando diventerà un appuntamento fisso, un evento dove il vino è il vero protagonista, naturalmente sempre accompagnato da abbinamenti gastronomici di qualità.” “È previsto infatti un percorso di abbinamenti, tra i vini e delle porzioni di finger food pensate per valorizzarli al meglio – interviene Federico Caputo, responsabile qualità della Cantina – Questa prima edizione di Degustandando rappresenta per noi un'importante occasione per mostrare il nostro modo di lavorare in vigna e in cantina. Siamo sicuri di poter offrire agli ospiti un tour fatto di ottimo vino, buon cibo e passeggiate nei vigneti, che a fine maggio sono meravigliosi.”

Aperte quindi le iscrizioni, a numero limitato, della prima edizione di Degustandando: saranno tre giorni indimenticabili!

Podere Agrisole