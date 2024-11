Nasce a Pistoia il corso IFTS "S.CU.D.I." per formare specialisti nella sicurezza informatica

Nasce così "S.CU.D.I. – Tecniche per la sicurezza delle reti e dei sistemi", un percorso formativo IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore) rivolto a giovani diplomati e professionisti interessati a specializzarsi nel campo della cybersicurezza. Il progetto, totalmente gratuito e finanziato dal POR FSE Toscana 2021-2027, rientra nel programma Giovanisì della Regione Toscana. Il progetto "S.CU.D.I." è promosso da un’ATS composta da CEDIT s.cons.s.r.l.( Agenzia Formativa Regionale di Confartigianato Imprese Pistoia), Università di Firenze, I.T.T. "Fedi-Fermi" di Pistoia, Laboratorio Archimede Srl e Campanella Costruzioni Meccaniche Srl.

Il corso "S.CU.D.I.", acronimo di "Sicurezza delle reti e dei sistemi", è organizzato a Pistoia e mira a formare figure altamente qualificate nella sicurezza informatica, combinando teoria e pratica in un programma di 990 ore complessive. Nel dettaglio si tratta di 564 ore di lezione e laboratorio, per acquisire conoscenze fondamentali su protezione dei dati, gestione delle reti informatiche e tecniche di sicurezza; 396 ore di stage aziendale, per applicare le competenze apprese in un contesto reale, presso aziende del settore ICT e della cybersicurezza; 30 ore di accompagnamento individuale e collettivo, per supportare l’inserimento nel mondo del lavoro con sessioni di orientamento e affiancamento.

L’obiettivo del percorso formativo è di preparare i partecipanti a svolgere ruoli professionali nel campo della sicurezza delle reti e dei sistemi informatici. Tra le competenze principali che saranno sviluppate, vi sono analisi dei rischi informatici (identificazione delle vulnerabilità e implementazione di soluzioni preventive), progettazione di sistemi sicuri (creazione di politiche e tecnologie per la protezione dei dati aziendali), gestione operativa della sicurezza (monitoraggio continuo e intervento tempestivo in caso di minacce o intrusioni). Oltre a queste competenze tecniche, il corso offrirà anche una formazione sulle soft skills necessarie per operare con efficacia in contesti professionali complessi, come il lavoro in team, la risoluzione di problemi e la comunicazione efficace, anche in situazioni critiche.

Il programma formativo è articolato in una serie di unità formative che coprono ambiti fondamentali della sicurezza informatica: sicurezza delle reti e protezione dei dati, con un focus su tematiche quali la sicurezza cloud, il GDPR e le tecnologie IoT; cybersecurity pratica, con laboratori avanzati per simulare scenari di attacco informatico e apprendere tecniche di difesa attiva; inglese tecnico per l’ICT, per facilitare la comunicazione con team internazionali e l’uso di manuali tecnici.

Le iscrizioni sono aperte fino al 21 novembre e i posti limitati.

I candidati possono scaricare la domanda di iscrizione e il volantino completo sui siti www.cedit.org, www.archimedelab.it e www.ittfedifermi.it.

Con preghiera di pubblicazione/diffusione.