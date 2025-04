“LA VITA E’ UN VIAGGIO E CHI VIAGGIA VIVE DUE VOLTE”

Happy Train è l’agenzia di viaggi dell’Associazione Dopolavoro Ferroviario di Arezzo. Si trova nei pressi della stazione di Arezzo ed è specializzata in viaggi di gruppo in Italia e all’estero, gite domenicali, soggiorni mare e montagna e crociere. Ma soprattutto ed è bene rimarcarlo, è un’agenzia di viaggi aperta a tutti, non riservata ai soli ferrovieri ed è molto celebre per i soggiorni mare di gruppo a prezzi imbattibili! Un esempio su tutti: a giugno al mare in Calabria si spendono 42 € al giorno in pensione completa con bevande e spiaggia incluse!! L’agenzia offre anche servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e navale, prenotazione di villaggi vacanze in Italia e all’estero, viaggi di nozze e aziendali. Infine, provare per credere, la gentilezza e la disponibilità di Valentina, Elisa e Antonella fanno la differenza. Sempre prestando fede al motto “La vita è un viaggio e chi viaggia vive due volte”

Alcuni esempi di proposte Happy Train

SOGGIORNI MARE

Diamante Calabria: 5-7-10-13 giorni dal 25 maggio al 13 luglio e dal 27 agosto al 24 settembre a partire da € 190

Gargano: Vieste (8/15 giugno), Rodi Garganico (23/30 agosto) a partire da € 690 tutto compreso

Senigallia: 12-22 giugno, 10 giorni € 890

Grottammare (Marche): 26 giugno - 5 luglio a partire da € 950

Agropoli, Cilento: 19 – 29 giugno 10 giorni € 950

Versilia: 28 giugno – 5 – 12 luglio, una settimana a partire da € 660

Salento autentico: 31 agosto – 7 settembre, tutto compreso a € 1190

Alghero, Sardegna: 5 – 13 settembre, tutto compreso a € 1100

SOGGIORNI MONTAGNA

Madonna di Campiglio: 6 – 13 luglio, tutto compreso, bus GT al seguito a € 950

Bormio/Livigno: 10 – 17 agosto, tutto compreso, bus GT al seguito a € 1.150

ALCUNI VIAGGI DI GRUPPO

Italia: Torino e Venaria, Euroflora a Genova, Trieste e Slovenia, Navigazione del Brenta e Ville Venete, Minicrociera Giglio e Giannutri, Pompei Napoli e Vesuvio, Lago D’Orta e Treno Verde, ecc.

Estero: Crociera sul Nilo e Cairo, Londra, Tour dell’Albania, Scozia, Capitali Scandinave, Andalusia, ecc.