In attesa del Triennale di Artigianato e Palazzo… uno sguardo ai giovani

In attesa dell’apertura del Trentennale di Artigianato e Palazzo – dal 13 al 15 settembre al Giardino di Palazzo Corsini di Firenze – la mostra invita a scoprire, tra i 100 nuovi espositori, i mestieri e i manufatti originali dei tanti giovani artigiani.

Nata da una lungimirante intuizione di Neri Torrigiani, accolta subito con entusiasmo e sostenuta con spirito mecenatistico da Giorgiana Corsini, promossa insieme all’Associazione Giardino Corsini, oggi presieduta da Sabina Corsini – la mostra ha saputo cambiare radicalmente il modo di raccontare il fare artigiano, nella convinzione che l’artigianato rappresenti un patrimonio di saperi e valori identitari per Firenze e il nostro Paese, capace di rinnovarsi nel passaggio generazionale attingendo alla tradizione ma al contempo in grado di arricchirsi di stilemi contemporanei, come lo è per sua natura.

“Intercettare i nuovi talenti e dare voce alle nuove generazioni è da sempre tra gli obiettivi di questa mostra; certi che la loro scelta di investire in un lavoro manuale sia motivata dai valori della “creatività artigiana” che sono: arte, sperimentazione e ricerca verso l’innovazione”, sostengono Sabina Corsini e Neri Torrigiani. “E’ a loro che si deve il rinnovamento del settore”.

Imprenditori di se stessi, testimoni di un futuro possibile e controcorrente, arriva dall’Uzbekistan Sanjar Nazarov, maestro ricamatore di terza generazione che porterà in Mostra capi e tessuti per la casa, riccamente ornati a mano ispirato da momenti di vita. Sanjar gestisce insieme alla famiglia un grande laboratorio a Bukhara che ha ricevuto il Premio di Eccellenza dell’Unesco. È cilena l’orafa Constance Schürch, artigiana vincitrice del Premio “Artigiano del Cuore” 2024 di Wellmade della Fondazione Cologni, che realizza gioielli su misura contemporanei, ma partendo dalla tradizione fiorentina.

Svelerà i segreti della tecnica tradizionale giapponese Juliana Stolberg Donà dalle Rose con la quale crea fiori di carta originali, ispirandosi a natura, viaggi e ricordi d’infanzia nell’intento di fermare il tempo e catturare il senso della bellezza; mentre Benedetta Faravelli ama il fatto di poter sottrarre un oggetto in porcellana di uso quotidiano alla banalità della produzione industriale per elevarlo a qualcosa di prezioso e unico con le sue pitture.

Fuori dal comune i cappelli del modista Francesco Ballestrazzi che, dopo un passato da ballerino professionista, ha deciso di cimentarsi in questo settore, dietro il successo riscosso da una iniziale proposta di 4 cappelli in carta.

Proporrà paesaggi olfattivi, noti come “smellscapes ”, Filippo Zanini che unisce profumi, odori e sensazioni di luoghi fisici e figurati.

E…sempre tra i giovani, alcuni dei passati vincitori del contest Blogs&Crafts promosso da Artigianato e Palazzo, come il maestro liutaio e archettaio Tommaso Pedani; la tessitrice Lisa Fontana che lavora con filati di origine animale, vegetale o recuperati da vecchi jeans e Simone Falli che realizza tessuti per accessori e arredamento su un telaio in legno, progettato e realizzato da lui stesso.

Da sempre impegnato ad avvicinare al settore anche un pubblico giovane, per il Trentennale Artigianato e Palazzo ha messo in piedi un programma di iniziative che darà la possibilità agli under 30 l’accesso libero grazie all’accordo siglato con UniCoop Firenze, offrendo a loro di poter scoprire tutti gli aspetti del creare artigiano partecipando ai tanti workshop, dietro prenotazione. In particolare saranno a cura della Fondazione Ferragamo il ciclo di laboratori didattici per avvicinare i piccoli al mondo dell’artigianato e favorire lo sviluppo delle loro abilità manuali con artigiani specializzati

Ricco il Calendario degli altri eventi in mostra, che, in una contaminazione di linguaggi e temi, stimoleranno in tutti una riflessione sulle tante potenzialità del settore.

Tutti i pomeriggi al Giardinetto delle Rose, il ciclo di seminari “Profumi in fiore" a cura delle profumerie artigiane fiorentine; le “Conversazioni con…”; gli appuntamenti gastronomici “Ricette di Famiglia”, quest’anno omaggio a Giorgiana Corsini, alle sue ricette e alla sua arte della tavola:

Da non perdere, inoltre, le presentazioni del volume “Crafting Excellence” della consulente creativa Francesca Polizzi in collaborazione con FUL magazine che indaga il mondo dell’alto artigianato artistico fiorentino e del libro “Il grande telaio. Storie e segreti della manifattura tessile italiana” della giornalista Chiara Beghelli, pubblicato da Luiss University Press nell’ambito di una collana dedicata alle eccellenze del made in Italy

ARTIGIANATO E PALAZZO. IL TRENTENNALE

13/15 settembre 2024

Orario continuato 10/19,30

Firenze Giardino Corsini

Via della Scala, 115 , Via Il Prato, 58

Ingresso Donazione minima € 10,00

Per maggiori informazioni www.artigianatoepalazzo.it

