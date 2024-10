IL SOLE D’INVERNO: NON SOLO METE ESOTICHE.

L’autunno è iniziato da poco e in tanti hanno nostalgia di quelle temperature e di quel contesto estivo che riporta alla mente mare, vacanze e relax. Oggi, alle interminabili giornate di sole si sono sostituite cielo plumbeo o piovoso e ore di luce molto più brevi. Ma, per rimediare a tutto questo, c’è una soluzione che sloWays, tour operator italiano con base a Firenze e specializzato in viaggi a piedi autoguidati lungo i grandi cammini d’Italia ed Europa, ha pensato proprio per tutti quelli che sentono la malinconia per il periodo estivo. In autunno ed inverno, infatti, una buona soluzione al logorio della vita moderna – come recitava un famoso spot – è quello delle vacanze al sole d’inverno, riconnettendosi con la natura e ricaricando le energie, godendo dei benefici che ne conseguono. Spesso questo tipo di vacanza è associata a luoghi lontani da noi, posti esotici o paradisi tropicali a migliaia di chilometri da casa nostra, con relativi costi esorbitanti. Ma non è così, perché anche in Europa esistono luoghi affascinanti e suggestivi dove le temperature, anche nel periodo invernale, sono miti e gradevoli e offrono il giusto mix fra bellezze naturali, storia e, per gli amanti delle escursioni e della vita all’aria aperta, ampi spazi con i quali misurarsi in bellissimi cammini e passeggiate. E questo tipo di offerta è una delle più ambite in inverno tra quelle proposte da sloWays, che è specializzata da anni in viaggi senza la guida. Una vacanza in piena libertà, perché permette di scegliere non solo l’itinerario ma anche quando partire, con chi viaggiare, a che passo muoversi e tanti altri dettagli che si uniscono per comporre una vacanza tailor made su ogni tipo di esigenza dei vari clienti. L’agenzia fiorentina ha individuato alcune mete europee che possono offrire un clima e un contesto completamente differente da quello che siamo abituati a vivere in questo periodo. La prima destinazione che non può mancare per gli amanti del caldo è senza dubbio Tenerife e Gomera. Si tratta di due isole delle Canarie molto diverse anche se entrambe figlie del fuoco, per la comune origine vulcanica, ma offrono al camminatore paesaggi completamente diversi: tanto aspri i paesaggi lunari della prima, quanto lussureggianti le vallate della seconda. E' un viaggio ai confini estremi dell'Europa, con ecosistemi unici: le tipiche foreste di alloro, così simili a quelle pluviali, rocce scolpite da venti millenari, rocce magmatiche, ampie piantagioni terrazzate di papaya e mango. Il clima costantemente temperato rende questo itinerario una destinazione ideale in molti periodi dell'anno. Altro viaggio imperdibile per chi ha nostalgia dell’estate sono le Azzorre, con il viaggio alla scoperta di São Miguel, la più grande tra le isole dell’arcipelago portoghese: un luogo incantevole, anche per la varietà di paesaggi che offre - dai profumatissimi boschi di alberi aromatici a vasti prati dove pascolano le mucche, dalla macchia mediterranea alle montagne, piantagioni di tè e ananas e un mare azzurrissimo in cui nuotano le balene - il tutto permeato dal fascino vulcanico tipico dei questi luoghi. Altra tappa portoghese da segnare in agenda è l’isola di Madeira, un luogo contraddistinto da una natura lussureggiante, aria pura e il clima mite che hanno contribuito ad eleggere più volte quest’isola come World Leading Island Destination – tra le isole più belle al mondo. Dal vino liquoroso che prende il nome dell’isola ai giardini botanici, dalla cucina ai panorami meravigliosi che regalano i sentieri sospesi tra le foreste, tutto è incantevole. Ma, in generale, è gran parte del Portogallo ad essere pervaso da un’atmosfera primaverile sempiterna. Il Paese lusitano è ammantato da una natura selvaggia e paesaggi incontaminati: un solo viaggio e ne rimani conquistato, cercherai per sempre la sua luce, vorrai tornare il prima possibile. Infine, altra tappa europea poco conosciuta ma con caratteristiche perfette per chi cerca il sole d’inverno è Malta. L'isola si trova a sud della Sicilia ed è un incanto per chiunque voglia unire una vacanza a piedi con la visita ad un luogo ricco di storia e cultura: paesaggi meravigliosi, una grande ricchezza storica e culturale, un fascino tipicamente mediterraneo. E poi c'è Gozo, più piccola e selvaggia, perfetta da visitare a piedi. Per tutte le info ed i dettagli dei viaggi è possibile consultare il sito https://sloways.info/sole-di-inverno