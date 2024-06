Il MERCATINO DA FORTE DEI MARMI A CASCIA DI REGGELLO

Dopo aver registrato oltre un milione di presenze nelle varie località visitate, il più famoso mercato itinerante d’Italia arriva a Cascia di Reggello, in occasione della festa patronale e della 51^ Sagra del Fungo Porcino.

Due occasioni di richiamo alle quali si aggiunge la presenza de Il Mercatino da Forte dei Marmi, grazie alla collaborazione del Comitato festeggiamenti San Pietro Cascia, Uai e Federazione Italiana Ambulanti.

Domenica 30 giugno, quindi, appuntamento in Piazza San Pietro. Per l’intera giornata, aria di Versilia e la consueta offerta commerciale di alto livello, seppur a prezzi vantaggiosi, accompagnata dal calore e dalla simpatia degli espositori. Un’esperienza unica con quel perfetto mix tra glamour ed irripetibili occasioni di shopping.

Da anni, gli ambulanti versiliesi sono impegnati a valorizzare le eccellenze dell’artigianato toscano: calzature, pelletteria e borse, accessori di tendenza, capi in pelle.

Per le dolci serate estive, la pregiata e leggerissima maglieria in cashmere. Non mancherà il meglio dell’home design, come la sempre apprezzata biancheria per la casa, impreziosita da pizzi e ricami della tradizione fiorentina.

Per un’estate da ricordare, il beachwear di tendenza e i migliori brand dell’abbigliamento uomo-donna, capaci di rendere unico ogni outfit. Tutti articoli selezionati: per lo più manufatti artigianali che si differenziano dal prodotto di massa, come ama ricordare il presidente Alessandro Mattei.

Domenica 30 giugno, a Cascia di Reggello, sapore di shopping….sapore di… Il Mercatino da Forte dei Marmi!

Per ulteriori info: www.facebook.com/ilmercatinodafortedeimarmi.