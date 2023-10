Il Caffè & Bistrot Infinito si prepara a svelare il suo mondo di esperienze culinarie e sostenibili a Barberino di Mugello

Il 28 Ottobre 2023 alle 18:00 in Via del Lago, Barberino di Mugello darà il benvenuto al Caffè & Bistrot Infinito, un nuovo ed entusiasmante punto d'incontro che promette di far vivere ai visitatori momenti speciali offrendo prodotti di qualità eccellente. Questo emporio gastronomico e culturale si fa strada attraverso il cuore della Toscana, offrendo una miscela di gusto, innovazione e pratiche sostenibili.

Infinito è più di un semplice Caffè & Bistrot, è un incontro dove ospitalità e prodotti realizzati con ingredienti freschi e sapientemente mescolati si fondono per soddisfare i palati più esigenti. Che siate appassionati di cocktail classici o alla ricerca di qualcosa di innovativo, Infinito sarà il vostro luogo ideale dove condividere momenti speciali. L'apertura ufficiale alle 18:00 del 28 Ottobre 2023 promette di essere un evento indimenticabile, i residenti di Barberino di Mugello e i visitatori avranno finalmente la possibilità di scoprire Infinito, un luogo dove il cibo, il verde e l'autenticità locale si uniscono in un'armonia perfetta, offrendo un'esperienza culinaria che rimarrà impressa nella memoria di chiunque lo visiti. Non perdere l'occasione di fare parte di questa avventura gastronomica unica.

L'aspetto che fa davvero risplendere questa nuova realtà sul territorio è il suo impegno a valorizzare i prodotti a km0 e di altre regioni italiane. Il fulcro di ogni preparazione culinaria risiede negli ingredienti freschi e di prima qualità, dalle schiacciate ai taglieri.

Infinito è destinato a diventare una gemma culinaria nel cuore di Barberino di Mugello, un luogo dove il buon cibo, le bevande artigianali e le pratiche sostenibili adottate sono punti di forza.

Unisciti a noi per un'esplosione di sapori e divertimento all’evento inaugurale di Caffè & Bistrot Infinito! Ti aspettiamo sabato 28 Ottobre 2023, in via del Lago, a partire dalle 18:00. Vieni a gustare le prelibatezze di Infinito e sorseggia cocktail al ritmo di musica con il DJ set di Radio Mitology.

Non mancare!