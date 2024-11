IIS “Carrara-Nottolini-Busdraghi” Un politecnico all’avanguardia

L’Istituto di Istruzione Superiore “Carrara-Nottolini-Busdraghi” si configura come un politecnico specializzato negli ambiti Giuridico-Economico (sede “F.Carrara”), Costruzioni Ambiente e Territorio (sede “L.Nottolini”) e Agroambientale (sede “N. Brancoli-Busdraghi”)

Le tre scuole sono accomunate dalla stessa serietà dell’impegno a cui sono chiamati gli studenti. Dopo cinque anni di studio, tutti gli studenti saranno all’altezza di avviare un percorso universitario o lavorativo. Significativi, sotto l’uno e l’altro profilo, i risultati messi in luce dalle ricerche della fondazione Agnelli (www.eduscopio.it) i quali ben evidenziano che tutti e tre gli indirizzi si assestano sui livelli più alti in ambito interprovinciale per istituti analoghi, con una situazione di primato per il “Carrara” relativamente al successo universitario espresso dall’indice FGA.

I PERCORSI CURRICOLARI

ITE ”F.CARRARA” La centralità dell’economia di fronte alle sfide del nostro tempo

Una realtà scolastica attenta al mondo dell’impresa colto nelle sue articolazioni aziendali, bancarie, assicurative e del marketing (indirizzo AMMINISTRAZIONE, FINANZA, MARKETING, E ANCHE DIGITALE), inserito nelle dimensioni dei nuovi rapporti globali e degli elementi linguistico-comunicativi, che li rendono possibili (indirizzo RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING) e osservato attraverso le più recenti applicazioni informatiche (indirizzo SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI).

ITG ”L.NOTTOLINI” Costruire nel rispetto del territorio

Una scuola in cui la formazione scientifica e la progettazione edilizia si coniugano con il rispetto dei materiali impiegati e del contesto ambientale (indirizzo PROGETTAZIONE TECNICO-SCIENTIFICA) e dove la ricerca del miglioramento dell’efficienza statica ed energetica degli edifici è inscindibile sia dalla tua tela della eco-compatibilità e della bio-sostenibilità, sia dalla prevenzione del rischio sismico (indirizzo RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA-ENERGETICA).

ITA “N.BRANCOLI BUSDRAGHI” Un rapporto produttivo fra Uomo e Natura

Un istituto proteso allo sviluppo delle competenze necessarie per gestire ed organizzare un’azienda agraria, valutarne beni, diritti, servizi e promuoverne i prodotti (indirizzo PRUDUZIONE E TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI); per tutelare il patrimonio ambientale, nel rispetto della sua cultura, degli equilibri idrogeologici e paesaggistici (indirizzo GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO; per cogliere, infine, la specificità di alcune produzioni (indirizzo VITICOLTURA ED ENOLOGIA).

OPEN DAY 23 NOVEMBRE 2024 – 14 DICEMBRE 2024 – GENNAIO 2025

ORARI: Carrara 15.00 - 17.30

Busdraghi 14.30 – 17-30

Nottolini 15.30 – 18.30