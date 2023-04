Da Nuovauto sarà possibile acquistare vetture di tutte le marche, anche quelle che non fanno parte della gamma classica della concessionaria

Nuovauto rappresenta una delle realtà imprenditoriali storiche del Valdarno. Da oltre 40 anni è nel settore automobilistico, con una concessionaria e un’officina che rappresentano il top dell’efficienza e della professionalità. I brand rappresentati da sempre sono noti: Fiat, Lancia, Abarth e Fiat Professional. Ma da oggi Nuovauto offre a tutti l’opportunità di acquistare vetture nuove anche di altre marche. “I nostri consulenti sapranno venire incontro ad ogni esigenza e trovare insieme la soluzione di mobilità più adatta. Da oggi siamo in grado di reperire ogni modello di vettura di qualsiasi brand” - hanno spiegato da Nuovauto - “Abbiamo aperto molti canali di acquisto sia di nuovo che usato e disponiamo quindi di un’ampia scelta, da vetture usate economiche sotto i €5.000 fino a vetture decisamente più importanti. E’ in atto anche un piano di rafforzamento dell’officina perché in un periodo storico come questo, nel quale molti non hanno la possibilità di cambiare l’auto e con tempistiche di consegna lunghe, l’assistenza alla vettura in uso è fondamentale”. Insomma, Nuovauto cresce ancora e se fino ad ora il business era principalmente legato ai marchi Fiat, Abarth, Lancia, Fiat Professional adesso ha scelto di mettere a disposizione dei propri clienti un’opportunità completamente nuova. Lo showroom si trova a due passi dal casello autostradale del Valdarno, in via Poggilupi a Terranuova Bracciolini. A poche centinaia di metri si trova l’officina Nuovauto Service.

Nuovauto Spa Via Poggilupi, 758, 52028 Terranuova Bracciolini Tel. 055 973571